Джемілєв назвав умови продовження контракту на поставки електроенергії до Криму

Про це заявив лідер кримськотатарського народу і народний депутат України Мустафа Джемілєв в інтерв'ю ZN.UA, посилаючись на результати обговорення питання відновлення поставки електроенергії до Криму з президентом України Петром Порошенком.

За словами Джемілєва, президент погодився з цими умовами, а також погодився, що якщо вони не будуть виконані, то поставку по одній з трьох ЛЕП буде припинено.

Читайте такожОкупаційна влада Криму зупинила постачання електроенергії з РФ "енергомостом"

«Я говорив, що пролонгація контракту можлива лише при дотриманні ряду умов. По-перше, цей документ повинен підписуватися не між держпідприємствами Росії й України, а тим більше — не з участю особи, яка у нас перебуває в розшуку (керівник «націоналізованого» «Крименерго» Віктор Плакида — ред.), а між відповідними міністерствами. По-друге, в цьому договорі Крим має називатися не «Кримським федеральним округом», а Автономною республікою Крим і в дужках - тимчасово окупованою РФ територією України. Тоді це буде відповідно до міжнародних актів, в першу чергу - Резолюції Генеральної асамблеї ООН від 27 березня 2014 року. І третя умова для нового контракту на поставку електроенергії в Крим - звільнення політичних в'язнів, припинення переслідувань і розшук всіх зниклих, викрадених активістів, гарантії демократичних свобод. От якщо ці умови будуть виконані, тоді можна підписувати», - сказав Джемілєв.

Також лідер кримськотатарського народу повідомив, що є чітка домовленість про те, що рішення про припинення товарних поставок на півострів урядом буде ухвалено. «Це, судячи з усього, просто питання часу. У будь-якому разі, ніхто цю пропозицію не відкидав», - зазначив депутат.