Угода про діяльність "ЛитПолУкрбриг" буде підписана 24 липня

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони. У повідомленні наголошується, що 24 липня відбудеться робочий візит в Україну віце-прем’єр-міністра - міністра національної оборони Польщі Томаша Семоняка та міністра охорони краю Литви Юозаса Олекаса.

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"В ході візиту в Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного відбудеться підписання Технічної угоди між Міністерством охорони краю Литви, міністерством національної оборони Польщі та Міністерством оборони України щодо детальних аспектів функціонування спільної литовсько-польсько-української військової частини "ЛитПолУкрбриг" та її командування", - зазначається у повідомленні.

Цього ж дня у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Академії сухопутних військ глави оборонних відомств візьмуть участь у Дні високоповажних гостей українсько-американського командно-штабного навчання "Репід Трайдент/Сейбр Гардіан-2015".

Як повідомляв УНІАН, 19 вересня 2014 року у Варшаві міністри оборони України, Польщі та Литви підписали договір про створення спільної військової бригади "ЛитПолУкрбриг". Відповідно до попередніх домовленостей, загальна чисельність бригади має становити майже 2,5 тис. військових, з яких з України - 545, з Литви - 650 та з Польщі - 1250. Місце дислокації бригади - польський Люблін.