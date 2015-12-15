Яресько закликала політиків не вносити розкол в урядову команду

Про це Яресько сказала в ході прес-конференції в Києві, коментуючи конфлікт, що виник між міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим і головою Одеської ОДА Міхеїлом Саакашвілі на засіданні Національної ради 14 грудня.

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«На адресу уряду було висловлено звинувачення в корупції, і уряд їх спростовує. Незважаючи на те, що це коаліційний уряд, ми працюємо як єдина команда. Не треба розколювати (уряд – УНІАН)», – сказала Яресько і запропонувала не повертатися до цього конфлікту.

Як повідомляв УНІАН, 14 грудня в ході засідання Національної ради реформ між міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим і головою Одеської облдержадміністрації Міхеїлом Саакашвілі виник конфлікт, в ході якого Аваков хлюпнув водою в обличчя Саакашвілі і назвав його популістом. У відповідь Саакашвілі закликав оприлюднити відеозапис засідання, на якому, за його словами, мала місце «негідна і провокаційна поведінка прем'єр-міністра і міністра внутрішніх справ».

У свою чергу міністр охорони здоров'я Олександр Квіташвілі закликав політиків «не розгойдувати човен» і дати уряду працювати.