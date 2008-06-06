Яценюк каже, що не піде до Балоги

Голова Верховної Ради Арсеній Яценюк не збирається наразі очолювати жоден політичною проект.

Про це він заявив під час програми "Я так думаю" в ефірі каналу "1+1", коментуючи заяви різних політиків, що він може очолити "Єдиний центр".

"Я не збираюся очолювати жоден політичний проект в даний час. А якщо і зберуся, то це буде політичний проект, зроблений за моєї ініціативи", - заявив він.

На питання, чи не шкодує він, що рано стартував і влився в стару політичну еліту, Яценюк сказав, що "навряд чи влився в стару еліту, бо стара еліта вже пройшла таку трансформацію, що вже не зрозуміло, де стара, де нова".

"Якщо дозволите, то треба піти шляхом виокремлення. Політика – дуже складна і брудна справа, тому, якщо ти кудись увіллєшся, то будеш цим і облитий. Якщо я відчую, що переходиться певна межа, не межа компромісу, а буде подібне на зраду, я з цими людьми не матиму нічого спільного", - запевнив він.

На питання, коли він або представник його покоління балотуватиметься в президенти, голова ВР відповів: "Як тільки суспільство підтримає, ви зразу це побачите".

Водночас Яценюк відмовився коментувати президентські перспективи Віктора Ющенка, Віктора Януковича та Юлії Тимошенко, залишивши право їм самим зробити цей вибір.

Українська правда