ДЕМОКРАТИЧНА КОАЛІЦІЯ ВМЕРЛА

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК на пленарному засіданні парламенту зачитав заяви народних депутатів України Ігоря Рибакова (фракція БЮТ) та Юрія БУТА (фракція НУ-НС) про вихід із коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, після зачитання заяв А.ЯЦЕНЮК сказав: «Я хочу сказати одне: хай ці люди спам’ятаються».

Як відомо, до складу коаліції входило 227 народних депутатів України. У зв’язку із виходом двох народних депутатів із коаліції, вона є недієздатною, оскільки для результативного голосування та для існування коаліції необхідно, щоб до неї входило не менше, ніж 226 депутатів.