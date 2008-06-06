Яхту Абрамовича припаркували біля крейсера "Аврора"

У Санкт-Петербурзі у виставковому комплексі "ЛенЕкспо" сьогодні відкривається XII Міжнародний економічний форум.

У форумі беруть участь близько восьми тисяч чоловік. Серед них - глави держав і урядів, підприємці, провідні економісти і аналітики з різних країн світу. Всього очікується близько ста двадцяти зарубіжних делегацій. Нинішній економічний форум набуває все більше рис світської події. Близько 20 всесвітньо відомих багачів-мільярдерів на форум вирішили приїхати морем - на своїх особистих яхтах. Але головним об`єктом загальної уваги, як завжди, став мільярдер Роман Абрамович.

Його 115-метрова яхта Pelorus, як завжди, не помістилася у місці загального швартування для гостей у "Ленекспо", і її довелося швартувати на Англійській набережній недалеко від крейсера "Автора" - на "віповій" стоянці, яка щорічно використовується для іноземних політиків і зірок економіки, пише "Московський комсомолець".

Газета відзначає, що міські власті "припаркували" цю яхту, вартістю 129 млн. доларів, безкоштовно, тоді як іншим яхтам, що припливають на міжнародні регати або фестивалі, стоянка в центрі Петербурга обходиться не менше трьох-чотирьох тисяч доларів в добу.

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