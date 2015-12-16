Лукаш: за колишнього заступника міністра юстиції Іващенка внесли заставу

«Сьогодні Борис Колесніков вніс заставу за мого друга і захисника Юрія Іващенка», – написала вона на своїй сторінці у соцмережі.

Нагадаємо, 14 грудня Апеляційний суд Києва змінив для Юрія Іващенка запобіжний захід із домашнього арешту на тримання під вартою з можливістю внесення застави 2,5 млн грн. У листопаді Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту для колишнього заступника міністра юстиції Юрія Іващенка.

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Генеральна прокуратура повідомила про підозру колишньому заступнику міністра юстиції Юрію Іващенку в причетності до розкрадання 2,5 млн грн. Його підозрюють у вчиненні за попередньою змовою групою осіб розкрадання коштів держбюджету в розмірі 2,5 млн грн шляхом проведення фіктивних державних закупівель та у вчиненні службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки. Юрій Іващенко є адвокатом колишнього міністра юстиції Олени Лукаш, яка також є підозрюваною у цій справі.