Бютівець пропонує у Харкові зібратися "не для камер"

Народний депутат України (фракція БЮТ) Олександр ФЕЛЬДМАН пропонує харківським політикам припинити протистояння і спільно виробити потрібні для Харкова зміни до держбюджету.

Про це йдеться у зверненні О.ФЕЛЬДМАНА до депутатів-харків`ян у Верховній Раді України, Харківського міського голови Михайла ДОБКІНА, секретаря Харківської міськради Геннадія КЕРНЕСА, голови Харківської обласної ради Василя САЛИГІНА, голови Харківської обласної державної адміністрації Арсена АВАКОВА.

«Пропоную Вам на користь міста Харкова і Харківської області залишити осторонь політичні суперечності і спільно розробити регіональні пропозиції щодо внесення змін до державного бюджету України на 2008 рік, у яких були б враховані всі першочергові фінансові потреби Харкова і Харківщини», - говориться у зверненні.

За словами О.ФЕЛЬДМАНА, підготовка міста до проведення в Україні фіналу чемпіонату Європи з футболу 2012 року, фінансування придбання медичного устаткування, будівництво нових станцій метрополітену, забезпечення готовності до збиральної кампанії і нового опалювального сезону – це далеко не повний перелік фінансових потреб міста і області в поточному році.

«Давайте “не для камер» зберемося і виробимо консолідовану позицію з фінансових потреб харків`ян у поточному бюджетному році. Для цього у нас є організаційні, політичні та лобістські можливості. Єдиного, чого поки що не вистачає – консолідованої позиції і вміння відкидати суперечності там, де вони недоречні», - заявив О.ФЕЛЬДМАН.

При цьому депутат упевнений, що якщо політикам вдасться вийти на чіткий перелік регіональних бюджетних потреб «без політики і популізму», то депутати-харків`яни можуть відстояти необхідні поправки при внесенні змін до держбюджету. «Сьогодні є представники Харкова в Бюджетному комітеті. Діє депутатське об`єднання «За Харків!», яке могло б забезпечити необхідну підтримку в парламенті. Статус Радника прем`єр-міністра України дозволяє мені розраховувати на успішну взаємодію з Кабінетом міністрів і Мінфіном», - зазначив О.ФЕЛЬДМАН.

Він закликав політиків об`єднати зусилля на благо свого міста і регіону на важливому етапі підготовки пропозицій з внесення змін до держбюджету 2008 року, і попросив їх поінформувати про свою позицію у «зручний» для них спосіб.