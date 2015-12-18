Українська розвідка передала НАТО імена всіх кадрових офіцерів РФ, що командують бойовиками на Донбасі

Про це повідомив на брифінгу речник Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНІАН.

За словами Лисенка, вся інформація про російських військових і ситуацію на Донбасі передана в НАТО.

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«Учора під час своєї прес-конференції Путін заявив, що на Донбасі є його люди, які займаються вирішенням певних питань. Очевидно, Путін мав на увазі своїх колишніх колег з ГРУ і ФСБ, але забув згадати тисячі російських воїнів зі зброєю і технікою, які окупували частину українського Донбасу. Також нагадуємо, що всіма загонами бойовиків, так званими полками, бригадами та армійськими корпусами командують саме кадрові російські офіцери на ротаційній основі. І українська розвідка знає їх усіх поіменно і за позивними», - зазначив спікер.

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Лисенко зазначив, що відповідну інформацію про ситуацію на Донбасі президент України Петро Порошенко вчора передав нашим партнерам по НАТО під час візиту в штаб-квартиру НАТО в Брюсселі.