Голова ОУН не підтримує дострокові вибори

Голова Організації українських націоналістів Микола ПЛАВ’ЮК не підтримує ідею проведення дострокових виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.ПЛАВ’ЮК сказав на засіданні круглого столу за участю української інтелігенції в Інституті мовознавства фольклористики та етнології.

За словами політика, його “лякає риторика Юлії ТИМОШЕНКО”, політичні погляди якої, за його словами, “дуже часто змінюються”.

“Ми зійшли з позиції ідеалів на позицію влади, - сказав М.ПЛАВ’ЮК. – Влада стала самоціллю, а не засобом, як має бути насправді”. У цьому, на його думку, полягає причина поразки Помаранчевої команди.

М.ПЛАВ’ЮК не схвалює круглого столу за участю Президента України, “бо невідомо, чим цей стіл закінчиться”, проте позитивно сприймає “принципи, які подав Президент”.

Щодо можливості розпуску парламенту, то, на переконання М.ПЛАВ’ЮКА, суспільство розчароване й не готове до повторних виборів, за його словами, усі “втомилися від хаосу, який діється в країні”. “На наступних виборах ні “Наша Україна”, ні Блок Юлії Тимошенко не матимуть підтримки”, - вважає М.ПЛАВ’ЮК.

У свою чергу, голова Української народної партії Юрій КОСТЕНКО виступає за розпуск парламенту. Ю.КОСТЕНКО назвав такі підстави для цього: уперше в новітній історії України збіглися політична і моральна кризи, Верховна Рада продемонструвала свою недієздатність; депутати проявляють корпоративний, а не державницький інтерес.

Як повідомляв УНІАН, мета круглого столу: “Сучасна суспільно-політична ситуація в Україні: виклики та загрози державності” за участю української інтелігенції – розробка звернення до Президента України, у якому була б задекларована позиція інтелігенції щодо політичної ситуації України.