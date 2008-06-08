Розвиток Єдиного Центру відбувається знизу - Полянчич

У Хмельницькій області відбулась регіональна конференція обласної організації партії "Єдиний Центр".

Головою облорганізації «Єдиного Центру» обрано Віктора КОЛІЩАКА, заступника голови обласної державної адміністрації, повідомили УНІАН у прес-службі партії.

Народний депутат України, член президії партії Михайло ПОЛЯНЧИЧ заявив: "Розбудова "Єдиного Центру" відбувається знизу, в регіональних організаціях. Люди чекали на появу такої політичної сили, яка буде впевнено працювати на добробут кожного громадянина України".

У свою чергу, В.КОЛІЩАК зазначив, що вважає себе членом команди, яка буде вирішувати проблеми пересічних громадян України.