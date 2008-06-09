Ющенко має цілувати руки Тимошенко - радник прем’єра

"Я непогано знаю Ющенка, але довше і краще знаю Юлію Тимошенко. Мій кабінет сьогодні поряд із кабінетом прем’єр-міністра. І мене дивує працездатність цієї жінки, бо коли вона мені призначає зустріч о 10-й вечора - я вже ні на що не здатен", - заявив 8 червня під час зустрічі з виборцями у Львові народний депутат України від БЮТ, радник прем’єр-міністра України з енергетичних питань Олекса Гудима.

За словами нардепа, завдяки добрій роботі митниці Юлія Тимошенко сьогодні "поклала до кишені держави" 20 мільярдів гривень. "За ці гроші Юлія Тимошенко хоче збільшити людям зарплати та пенсії", - наголосив радник Тимошенко.

"Я переконаний, що Президент України має цілувати руки Юлії Тимошенко, бо він не працює так, як вона", - резюмував Олекса Гудима.

Zaxid.net