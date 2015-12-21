Квіташвілі не планує відкликати свою заяву про відставку

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр заявив на прес-конференції в МОЗ.

За його словами, він не тримається за крісло очільника відомства.

«Якщо я когось не влаштовують, я піду. Я не напрошувався. Я - технократ, приїхав, щоб працювати. Хоча зараз ситуація змінилася, я почав відчувати підтримку в Комітеті ВР з питань охорони здоров'я - УНІАН)», - сказав Квіташвілі.

Читайте також6 депутатів запропонували Раді знову спробувати звільнити КвіташвіліЯк повідомляв УНІАН, 30 червня лідер фракції «Блоку Петра Порошенка» Юрій Луценко, виступаючи в парламенті, заявив, що у його політсили багато запитань «у зв'язку з катастрофічною ситуацією в Міністерстві охорони здоров'я», і БПП «не може терпіти бездіяльності, яка спостерігається в цьому важливому для десятків мільйонів українців відомстві».

Того ж дня Квіташвілі заявив, що ініціатива про його відставку лобіюється через реформування системи закупівель лікарських засобів.

2 липня Квіташвілі повідомив про своє рішення піти у відставку з посади міністра охорони здоров'я України й оголосив, що написав заяву.

Раніше Комітет ВР з питань охорони здоров'я визнав роботу МОЗ незадовільною і 2 липня рекомендував парламенту розглянути проект постанови про звільнення Квіташвілі.

17 вересня Верховна Рада не підтримала проект постанови про звільнення Квіташвілі з посади міністра охорони здоров'я. За це рішення проголосували 170 народних депутатів з 326, зареєстрованих у сесійній залі.