Квіташвілі не планує відкликати свою заяву про відставку
Міністр охорони здоров'я України Олександр Квіташвілі не планує відкликати свою заяву про відставку.
Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр заявив на прес-конференції в МОЗ.
За його словами, він не тримається за крісло очільника відомства.
«Якщо я когось не влаштовують, я піду. Я не напрошувався. Я - технократ, приїхав, щоб працювати. Хоча зараз ситуація змінилася, я почав відчувати підтримку в Комітеті ВР з питань охорони здоров'я - УНІАН)», - сказав Квіташвілі.
Читайте також6 депутатів запропонували Раді знову спробувати звільнити КвіташвіліЯк повідомляв УНІАН, 30 червня лідер фракції «Блоку Петра Порошенка» Юрій Луценко, виступаючи в парламенті, заявив, що у його політсили багато запитань «у зв'язку з катастрофічною ситуацією в Міністерстві охорони здоров'я», і БПП «не може терпіти бездіяльності, яка спостерігається в цьому важливому для десятків мільйонів українців відомстві».
Того ж дня Квіташвілі заявив, що ініціатива про його відставку лобіюється через реформування системи закупівель лікарських засобів.
2 липня Квіташвілі повідомив про своє рішення піти у відставку з посади міністра охорони здоров'я України й оголосив, що написав заяву.
Раніше Комітет ВР з питань охорони здоров'я визнав роботу МОЗ незадовільною і 2 липня рекомендував парламенту розглянути проект постанови про звільнення Квіташвілі.
17 вересня Верховна Рада не підтримала проект постанови про звільнення Квіташвілі з посади міністра охорони здоров'я. За це рішення проголосували 170 народних депутатів з 326, зареєстрованих у сесійній залі.