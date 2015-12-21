Турчинов: Путін хоче закріпити новий порядок глобальної політики, де все вирішується за допомогою війни і сили
Президент Російської Федерації Володимир Путін хоче закріпити новий порядок глобальної політики, де всі питання міжнародних відносин вирішуються за допомогою війни та сили.
Таку думку висловив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Турчинов з приводу виходу в РФ пропагандистського фільму «Світопорядок», повідомляє прес-служба РНБО.
Очільник Ради нацбезпеки нагадав, що на початку грудня він у своїй статті, яка вийшла в «The Washington Post» прогнозував, що президент РФ, який знищив систему колективної безпеки як в Європі, так і світі, за свої «успіхи» в Сирії «вимагатиме нового розподілу світу, нової Ялтинської конференції».
«Чекати довелося недовго. Не пройшло місяця, і Володимир Путін у пропагандистському фільмі, який так і називається "Світопорядок", вже у відкриту заявив щодо необхідності перегляду Ялтинських угод. У перекладі з кремлівського діалекту, його маячня означає заклик до перерозподілу світу, існуючих кордонів та до закріплення нового формату глобальної політики: політики війни, політики сили», - заявив Турчинов.
Читайте такожТурчинов: Путін заплутався у брехні Секретар РНБО вважає, що Путін продовжує погрожувати українцям, обіцяючи захистити «російськомовних від націоналістів».
«Під націоналістами він має на увазі всіх, хто виступає за незалежну, демократичну та європейську Україну. З фільму зрозуміло, що за тим самим сценарієм Путін готовий захищати арабомовних в Сирії, а тюркомовних - в Туреччині, всіх, у кого за його оцінкою, похитнулись моральні цінності та орієнтири. Він навіть готовий захищати Європу від Америки», - зазначив Турчинов.
На його думку, фільм «Світопорядок» є ще одним свідченням нав'язливого бажання президента РФ переділити світ і визнанням агресії як єдиної форми самоствердження кремлівського диктатора.
«Саме тому демократичним країнам треба зрозуміти, що прийшов час захищати, як англомовних, так і російськомовних, тобто, весь цивілізований світ від повзучого путінізму та його адептів», - резюмував секретар РНБО.