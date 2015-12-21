Турчинов: Путін хоче закріпити новий порядок глобальної політики, де все вирішується за допомогою війни і сили

Таку думку висловив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Турчинов з приводу виходу в РФ пропагандистського фільму «Світопорядок», повідомляє прес-служба РНБО.

Очільник Ради нацбезпеки нагадав, що на початку грудня він у своїй статті, яка вийшла в «The Washington Post» прогнозував, що президент РФ, який знищив систему колективної безпеки як в Європі, так і світі, за свої «успіхи» в Сирії «вимагатиме нового розподілу світу, нової Ялтинської конференції».

«Чекати довелося недовго. Не пройшло місяця, і Володимир Путін у пропагандистському фільмі, який так і називається "Світопорядок", вже у відкриту заявив щодо необхідності перегляду Ялтинських угод. У перекладі з кремлівського діалекту, його маячня означає заклик до перерозподілу світу, існуючих кордонів та до закріплення нового формату глобальної політики: політики війни, політики сили», - заявив Турчинов.

Читайте такожТурчинов: Путін заплутався у брехні Секретар РНБО вважає, що Путін продовжує погрожувати українцям, обіцяючи захистити «російськомовних від націоналістів».

«Під націоналістами він має на увазі всіх, хто виступає за незалежну, демократичну та європейську Україну. З фільму зрозуміло, що за тим самим сценарієм Путін готовий захищати арабомовних в Сирії, а тюркомовних - в Туреччині, всіх, у кого за його оцінкою, похитнулись моральні цінності та орієнтири. Він навіть готовий захищати Європу від Америки», - зазначив Турчинов.

На його думку, фільм «Світопорядок» є ще одним свідченням нав'язливого бажання президента РФ переділити світ і визнанням агресії як єдиної форми самоствердження кремлівського диктатора.

«Саме тому демократичним країнам треба зрозуміти, що прийшов час захищати, як англомовних, так і російськомовних, тобто, весь цивілізований світ від повзучого путінізму та його адептів», - резюмував секретар РНБО.