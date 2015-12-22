Рада вирішила працювати до розгляду всіх питань, пов'язаних з бюджетом

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення з четвертого разу проголосували 226 народних депутати із 328 зареєстрованих у сесійній залі.

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Перед цим депутати двічі не підтримали проект постанови про особливості процедури розгляду законопроектів, що пов'язані з ухваленням законопроекту про держбюджет-2016 (№3000-п).