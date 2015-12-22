Рада вирішила працювати до розгляду всіх питань, пов'язаних з бюджетом
14:16, 22 грудня 2015Політика
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Верховна Рада підтримала пропозицію на сьогоднішньому вечірньому засіданні працювати до розгляду всіх питань порядку денного, які пов'язані із ухваленням державного бюджету на 2016 рік.
Рада прешила працювати поки не розгляне питання по бюджету / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення з четвертого разу проголосували 226 народних депутати із 328 зареєстрованих у сесійній залі.
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Перед цим депутати двічі не підтримали проект постанови про особливості процедури розгляду законопроектів, що пов'язані з ухваленням законопроекту про держбюджет-2016 (№3000-п).
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