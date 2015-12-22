Рада вирішила працювати до розгляду всіх питань, пов'язаних з бюджетом

14:16, 22 грудня 2015
Політика
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Верховна Рада підтримала пропозицію на сьогоднішньому вечірньому засіданні працювати до розгляду всіх питань порядку денного, які пов'язані із ухваленням державного бюджету на 2016 рік.

Рада / УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення з четвертого разу проголосували 226 народних депутати із 328 зареєстрованих у сесійній залі.

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Перед цим депутати двічі не підтримали проект постанови про особливості процедури розгляду законопроектів, що пов'язані з ухваленням законопроекту про держбюджет-2016 (№3000-п).

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