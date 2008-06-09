Литвин: так до Київради можна й ішака привести...

Народна партія розпочинає збір підписів громадян за відміну виборів до місцевих органів влади за партійними списками.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив голова фракції Блоку Литвина, лідер Народної партії Володимир ЛИТВИН на прес-конференції у Чернівцях.

«Ми почнемо збирати підписи, щоб відмінити вибори за партійними списками. Бо на таких виборах не треба йти до людей, а можна побігти у рейтингову партію”, - заявив В.ЛИТВИН.

Водночас, додав він, “мені кажуть, що тоді будуть купувати людей на округах”. “То хай буде, якщо ми такі цинічні. Хай несуть гроші людям, ремонтують дахи шкіл, обладнання купують для амбулаторій, а не несуть, щоб купити місця у списках», - заявив В.ЛИТВИН.

«Так можна привести, скажімо, до Київради віслюка і сказати, що він пройшов за квотою тієї чи іншої фракції. При такому підході вибори скоро не треба буде проводити взагалі», - зауважив В.ЛИТВИН.

Водночас, на його думку, відмінити пропорційну систему виборів можна буде лише тоді, якщо люди притиснуть і змусять політиків змінити виборче законодавство. «А так ані Партія регіонів, ані БЮТ, ані КПУ на це ніколи не підуть», - зазначив він.