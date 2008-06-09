Тарасюк бачив, як нардепи вийшли з коаліції на "російській швидкості"

Народний депутат України (фракція “Наша Україна – Народна самооборона”), голова Народного Руху України Борис ТАРАСЮК уважає, що вихід двох депутатів із коаліції не матиме юридичних наслідків для її існування.

Як повідомили УНІАН у прес-службі НРУ, про це він заявив 7 червня на прес-конференції у Тернополі.

«Це одномоментна акція, яка не має юридичних наслідків, оскільки рішення про приєднання чи вихід із коаліції можуть приймати лише парламентські фракції, а не окремі депутати», - зазначив Б.ТАРАСЮК, коментуючи вихід двох депутатів із парламентської коаліції.

Водночас він зауважив, що політичні протистояння, які мають місце в Україні, негативно позначаться на зовнішньополітичному курсі держави, зокрема на її інтеграції до Євросоюзу та Організації Північноатлантичного договору (НАТО).

«Продовження протистоянь як між коаліцією та опозицією, так і всередині самої коаліції демократичних сил негативно позначається на реалізації наших зовнішньополітичних цілей - як стосовно НАТО, так і стосовно Європейського Союзу. І якщо поставити запитання: "А кому вигідно, щоб Україна не вступила в НАТО і ЄС?", то відповідь можна дати: "Вигідно це нашому східному сусідові". Він ввімкнув усі швидкості, щоб не допустити приєднання України до Плану дій щодо членства в НАТО», - сказав народний депутат.