Ющенко: гроші мають працювати на добробут, а не відпочивати в Нацбанку

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає уряд виправити ситуацію із недостатнім фінансуванням низки важливих для країни програм.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вчора на брифінгу повідомила прес-секретар Президента Ірина ВАННИКОВА.

За словами І.ВАННІКОВОЇ, Президент висловлює занепокоєння недостатністю фінансування низки державних програм.

Зокрема, І.ВАННИКОВА зазначила, що досі не розпочато бюджетне фінансування програм у сфері охорони здоров’я, соціального захисту, освіти, культури і мистецтва, агропромислового комплексу, вугільної промисловості, житлово-комунального господарства. Глава держави звертає увагу, що низький рівень фінансування важливих для держави програм відбувається при наявності значної суми на Єдиному казначейському рахунку Державного казначейства.

«Відтак, Президент закликає уряд виправити цю ситуацію: гроші мають працювати на добробут країни, а не відпочивати в Національному банку», - сказала І.ВАННИКОВА, підкресливши, що В.ЮЩЕНКО просить вжити щодо названих проблем належних заходів та скоординувати діяльність всіх учасників бюджетного процесу.