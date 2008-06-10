Доля Довгого вирішиться до 14.00

У Блоці Леоніда Черновецького сподіваються, що сьогодні на засіданні Київської міської ради депутати підтримають кандидатуру Олеся ДОВГОГО на посаду секретаря міськради.

Про це УНІАН повідомив лідер фракції Блоку Черновецького Денис КОМАРНИЦЬКИЙ.

Відповідаючи на запитання, чи упевнені у блоці, що решта депутатів Київради підтримає саме цю кандидатуру, оскільки зараз ведеться багато розмов щодо цієї важливої посади, Д.КОМАРНИЦЬКИЙ сказав: «У мене є надія, тому що якихось категоричних заперечень з приводу цієї кандидатури я не чув. Тільки хіба що від Блоку Віталія Кличка і Блоку Юлії Тимошенко».

За його словами, є «прохання мера і спілкування з мером інших голів фракцій».

«Ми спілкувалися з ними, і якихось особливих заперечень по кандидатурі немає», - підкреслив лідер фракції Блоку Черновецького.

За словами Д.КОМАРНИЦЬКОГО, переговори щодо кандидатури О.ДОВГОГО продовжуються, тому він поки не може чітко назвати політичні сили, які згодні підтримати їх представника на посаду секретаря.

На його думку, «все буде зрозуміле до двох годин». (На 14.00 призначене засідання Київради - УНІАН).

«Переговори продовжуються, але можу сказати: на 99% я упевнений, що, можливо, Блок Катеринчука і можливо Блок Литвина підтримають нашу кандидатуру», - додав Д.КОМАРНИЦЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, на виборах у Київраду 25 травня пройшли 7 партій і блоків: Блок Леоніда Черновецького, який представлятимуть 43 депутати, Блок Юлії Тимошенко – 32 депутати, Блок Кличка - 15 депутатів, Блок Литвина – 11 депутатів, Громадський актив Києва – 8 депутатів, Партія регіонів – 6 депутатів, Блок Катеринчука - 5 депутатів.

Раніше тільки у фракціях БЮТ і Блоку Кличка заявляли, що посаду секретаря столичної міськради має обійняти представник будь-якої політичної сили, окрім Блоку Черновецького.