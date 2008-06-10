Ціна на нафту зросте до $250 за барель - прогноз Газпрому

ВАТ «Газпром» прогнозує в найближчій перспективі зростання цін на нафту до 250 дол. за барель.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на прес-конференції в Довілле голова правління ВАТ «Газпром» Олексій МІЛЛЕР.

«Ми очікуємо, що в найближчій перспективі ціна на нафту зросте до 250 доларів за барель», - сказав він.

О.МІЛЛЕР зазначив, що у зв`язку з цим спостерігатиметься і подальше зростання цін на газ. За його словами, «Газпром» розраховував, що ціна газу для європейського ринку становитиме 400 дол. за тисячу кубометрів до кінця 2008 року. «Проте ми недооцінили потенціал зростання цін, і вже зараз ми поставляємо газ по 410 дол. за тисячу кубометрів», - сказав голова правління «Газпрому».

Кажучи про причини зростання цін на енергоносії, О.МІЛЛЕР зазначив, що певний вплив мають спекулятивні операції, проте вони, на його думку, не є визначальними.