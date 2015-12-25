У "Самопомочі" хочуть читати бюджет до вівторка – нардеп

Фракція "Самопомочі" у Раді має намір читати оновлений проект бюджету до вівторка. Про це заявив глава фракції БПП Юрій Луценко, пише "112 Україна".

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"Вони його читають (доопрацьований проект бюджету, - УНІАН). В результаті "Самопоміч" вирішила, що читати вона хоче до вівторка. Зараз подивимося. Йдуть консультації у спікера з головами фракцій. Я думаю, що в найближчі 20-30 хвилин відбудеться голосування", - заявив Луценко.

Як відомо, парламентарії вирішили працювати до повного вичерпання порядку денного і прийняття Держбюджету-2016.