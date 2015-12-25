Рада розпочне засідання в полудень, години запитань до уряду не буде
06:50, 25 грудня 2015Політика
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Верховна Рада України вирішила сьогодні розпочати засідання о 12:00, години запитань до уряду не буде.
ВР вирішила сьогодні розпочати засідання в полудень / УНИАН
Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 242 із 315 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.
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О 12:00 розпочнеться зачитування запитів народних депутатів, а потім буде розглядатись порядок денний.
Нагадаємо, попереднє засідання парламенту завершилось сьогодні близько четвертої ранку ухваленням держбюджету-2016.
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