Рада розпочне засідання в полудень, години запитань до уряду не буде

Верховна Рада України вирішила сьогодні розпочати засідання о 12:00, години запитань до уряду не буде.

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 242 із 315 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі. Читайте такожРада перевела всі держзакупівлі на електронну систему Prozorro О 12:00 розпочнеться зачитування запитів народних депутатів, а потім буде розглядатись порядок денний. Нагадаємо, попереднє засідання парламенту завершилось сьогодні близько четвертої ранку ухваленням держбюджету-2016.

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