Понад півсотні нардепів "забули" задекларувати свій бізнес

Так, кожен восьмий депутат приховав від декларації свій чи/та родинний бізнес, передають "Наші гроші" з посиланням на дані Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

Усього йдеться про 100 фірм, із них 52 випадки – бізнес самого депутата, 45 – компанії вказаних у декларації членів його родини (найчастіше дружини або чоловіка), ще два випадки спільного родинного бізнесу.

Найбільша кількість незадекларованого бізнесу на одну людину – це 10 компаній Сергія Драюка ("Народний Фронт"). В оригіналі своєї декларації за 2014 року нардеп не зазначив жодного бізнесу.

Щодо партійної/фракційної приналежності депутатів-порушників, то найбільше нардепів із не задекларованим бізнесом виявилося у президентському «Блоці Петра Порошенка» – 16 осіб. На другому місці прем’єрський «Народний Фронт» – 9 депутатів. Окрім того, від «Опозиційного блоку» і «Волі народу» бізнес не задекларували по 6 депутатів, з «Відродження» і «Батьківщини» – по четверо, від «Самопомочі» – троє, від «Радикальної партії» – двоє, решта троє зі списку – позафракційні.

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Щодо сфери незадекларованого бізнесу, то 18 фірм пов’язані із сільським господарством та продуктами харчування, 15 – з будівництвом та нерухомістю, 11 – торгівлею, 10 – ведуть діяльність у сфері права та адвокатури, ще 6 займаються рекламними послугами.