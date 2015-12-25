Порошенко нагородив 300 учасників АТО

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Нагороджено 300 осіб, в тому числі 282 військовослужбовця Збройних сил України (з них 22 загиблих та 51 поранений), 17 військовослужбовців Національної гвардії України (поранені) та 1 військовослужбовець Державної прикордонної служби України (поранений), які проявили себе у бойових операціях протягом 2014-2015 років в районі Донецького аеропорту, поблизу населених пунктів Піски, Дебальцеве, Мар’їнка, Водяне, Спартак, Широкіне, Станиця Луганська, Щастя, поінформували в прес-службі.

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Серед нагороджених - понад 100 військових високомобільних десантних військ та спеціальних підрозділів ЗСУ, а також 30 військовослужбовців зведеного загону Повітряних сил ЗСУ, які з 16 грудня 2014 року по 22 січня 2015 року обороняли бойові позиції в районі населеного пункту Спартак Донецької області та в результаті безперервних жорстоких боїв знищили велику кількість техніки та живої сили ворога, йдеться в повідомленні.