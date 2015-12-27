Документи, у яких прокуратура просить доставити Корбана в суд, сфальсифіковані - адвокати

Як передає кореспондент УНІАН, про це адвокати Корбана Оксана Томчук та Олексій Шевчук сказали у перерві судового засідання.

Адвокат розповіла про протокол допиту лікарів інституту ім. Амосова і свідків, на підставі яких прокуратура вимагає приводу Корбана до суду.

Зокрема, слідчі у своїх запитаннях до свідків запитують, чи може Корбан у медичному кріслі в супроводі лікаря та медичних працівників пересуватися, але не зазначається, де саме пересуватися. "Де пересуватися? Я так розумію, по палаті", - сказала Томчук.

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Вона заявила, що саме таких формулювань на думку прокуратури достатньо, щоби забезпечити у суд привід людини, яка може за заявою лікарів невідомо де, пересуватися у медичному кріслі.

Своєю чергою, Шевчук сказав, що на основі матеріалів, які сторона захисту побачила, прокуратура звернулась з клопотанням на дозвіл про затримання. "У цьому клопотанні про дозвіл на затримання Корбана, жодної інформації... нічого немає про те, що вчора суд доручив провести судово-медичне обстеження, навіть нічого немає про оці протоколи допиту свідків, нібито свідків, який вони здійснили сьогодні вранці", - сказав Шевчук.

Як зазначив адвокат, у наведеному клопотанні нічого незрозуміло, на підставі чого, прокуратура не виконавши рішення суду, робить висновок про фізичний стан Корбана.

"Якщо суддя буде чітко слідувати КПК і виносити об'єктивне, вмотивоване та обгрунтоване рішення, то це клопотання має бути відмовлено у зв'язку з тим, що жодного посилання на обгрунтовані підстави, які б давали можливість вважати, що треба.. або хтось від чогось ухиляється, немає. Тобто фактично, це все сфальсифвковані документи", - заявив Шевчук.

Як повідомляв УНІАН, увечері 25 грудня Корбану в Інституті ім. Амосова зробили операцію - подвійне стентування, і він має перебувати у медзакладі під наглядом лікарів.

Разом з тим 26 грудня Дніпровський районний суд Києва продовжив розгляд клопотання прокуратури про зміну запобіжного заходу Корбану із домашнього арешту на взяття під варту. При цьому суддя Микола Чаус задовольнив клопотання прокуратури про примусове доставлення Корбана до суду.

Адвокати Корбана просили суд відкласти судове засідання, бо їхній підзахисний не може брати участі в ньому через стан здоров'я.

Після цього суд постановив провести медичну експертизу стану здоров’я Корбана та оголосив перерву у засіданні.

Сьогодні, 27 грудня, суд продовжив засідання. Прокурор зачитав документи про огляд Корбана лікарями, що був проведений о 7-й ранку у неділю. Прокурор знову попросив про примусовий привід Корбана на судове засідання.