Депутат Купрій заявив, що прокуратура підозрює Корбана ще за чотирма статтями Кримінального кодексу

Як передає кореспондент УНІАН, про це Купрій сказав журналістам у Дніпровському районному суді Києва.

"Додалося чотири статті Кримінального кодексу, по яким Геннадію Корбану пред'являють звинувачення. Це чиста маніпуляція", - наголосив Купрій.

Він назвав ці статті: ст. 205 (фіктивне підприємництво), 209 (легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом), 212 (ухилення від сплати податків у великих розмірах), 364, ч.2 (зловживання владою).

Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня у Дніпропетровську СБУ затримала лідера "УКРОПу" Корбана. Крім того, правоохоронці провели обшуки в офісах партії і помешканнях членів політсили, в тому числі і її лідера.

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СБУ та ГПУ в спільній заяві повідомили, що "вивчають причетність Корбана до керівництва організованою злочинною організацією". Нібито СБУ викрила розтрати грошей благочинного фонду, який збирав допомогу для бійців АТО. І це СБУ називає лише одним з епізодів обвинувачення.

6 листопада Печерський суд обрав для Корбана запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на 2 місяці цілодобово - до 31 грудня 2015 року.

Увечері 24 грудня в квартиру до лідера партії «УКРОП» увірвалися озброєні спецназівці і вивезли його в невідомому напрямку.

Пізніше стало відомо, що Корбан був доставлений до Києва співробітниками СБУ. В Генпрокуратурі заявили про сумніви і підозри, що політик дійсно має проблеми зі здоров'ям, адже його обстежували у дніпропетровській клініці, якою він нібито володіє через афілійованих осіб.

Увечері 25 грудня Корбану в Інституті ім. Амосова зробили операцію - подвійне стентування, і він має перебувати у медзакладі під наглядом лікарів.

Разом з тим 26 грудня Дніпровський районний суд Києва продовжив розгляд клопотання прокуратури про зміну запобіжного заходу Корбану із домашнього арешту на взяття під варту. При цьому суддя Микола Чаус задовольнив клопотання прокуратури про примусове доставлення Корбана до суду.

Адвокати Корбана просили суд відкласти судове засідання, бо їхній підзахисний не може брати участі в ньому через стан здоров'я.

Після цього суд постановив провести медичну експертизу стану здоров’я Корбана та оголосив перерву у засіданні.

Сьогодні, 27 грудня, суд продовжив засідання. Прокурор зачитав документи про огляд Корбана лікарями, що був проведений о 7-й ранку у неділю. Прокурор знову попросив про примусовий привід Корбана на судове засідання. Пізніше суддя Чаус вирішив доставити лідера «УКРОПу» Корбана з лікарні у суд на 15.00 без обговорення цього питання на засіданні.