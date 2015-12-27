Купрій: Лікарі діагностували тахікардію у Корбана, але співробітники СБУ не дають його вивезти до лікарні

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам.

"Хочу констатувати, що був заміряний зараз і тиск, і кардіограма зроблена... Діагностовано тахікардію. Самі представники швидкої допомоги кажуть, що необхідна госпіталізація, проте Служба безпеки України зараз посилаючись на незрозумілі команди невідомо кого... Вони зараз заблокували нам виїзд", - сказав Купрій.

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Депутат вирішив зателефонувати голові СБУ Василю Грицаку, щоб повідомити, якщо потрібна госпіталізація, то потрібно госпіталізовувати до стаціонару.

Він додав, що суддя дозволив вивезти Корбана до лікарні.

"Але все ж таки, суддя у нас виявляється взагалі нічого не вартий, тут є інші дзвінки, з інших кабінетів", - сказав Купрій.

Грицак не підняв слухавку, коли його набирав Купрій.

Після цього він вирішив подзвонити на гарячу лінію СБУ.