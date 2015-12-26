У Луганській області СБУ затримала трьох бойовиків та виявила схованку з боєприпасами

Як повідомляє прес-центр СБУ, співробітники спецслужби спільно з підрозділами Нацгвардії, поліції та Збройних сил України провели у Світлодарську, Миронівському та Луганському спецоперацію із запобігання диверсійних актів, зокрема, на теплоелектростанціях.

Читайте такожЗ початку року в Донецькій області у схованках знайдено понад 500 гранатометів та автоматівПравоохоронці поспілкувалися майже з 50 мешканцями цих населених пунктів, що знаходяться неподалік лінії розмежування.

За результатами операції співробітники спецслужби затримали трьох осіб, причетних до діяльності незаконних збройних формувань бойовиків.

У лісосмузі поблизу дороги, якою рухається військова техніка сил антитерористичної операції, також будо виявлено схованку з вибухівкою та трьома пострілами до гранатомета РПГ-7.

Перевіряється оперативна інформація щодо призначення вибухівки для підриву Вугледарської та Миронівської ТЕЦ диверсійною групою терористів.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.