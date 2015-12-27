Суддя Чаус хоче розглядати зміну запобіжного заходу у закритому режимі

Як передає кореспондент УНІАН, наразі суддя оголосив чергову перерву у справі.

Сторона обвинувачення заявила, що стан здоров'я Корбана "дозволяє проводити судове засідання".

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При цьому суддя Чаус звернувся до сторони захисту спитавши: "Що скажете... щодо закритого судового засідання?".

Такі слова викликали негативну реакцію присутніх народних депутатів.

Адвокат Оксана Томчук заявила, що суддя не може приймати будь-якого рішення у цьому провадженні, тому що до сих пір не оголошене до кінця розпочате процесуальне дійство про недовіру судді, про відвід судді.