Суддя Чаус хоче розглядати зміну запобіжного заходу у закритому режимі
20:14, 27 грудня 2015Політика
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Суддя Дніпровського районного суду міста Києва Микола Чаус хоче розглядати зміну запобіжного заходу лідеру партії "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" Геннадію Корбану у закритому режимі.
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Як передає кореспондент УНІАН, наразі суддя оголосив чергову перерву у справі.
Сторона обвинувачення заявила, що стан здоров'я Корбана "дозволяє проводити судове засідання".
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При цьому суддя Чаус звернувся до сторони захисту спитавши: "Що скажете... щодо закритого судового засідання?".
Такі слова викликали негативну реакцію присутніх народних депутатів.
Адвокат Оксана Томчук заявила, що суддя не може приймати будь-якого рішення у цьому провадженні, тому що до сих пір не оголошене до кінця розпочате процесуальне дійство про недовіру судді, про відвід судді.
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