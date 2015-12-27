Депутати вимагають, щоб голова Дніпровського суду пояснила, хто замовив справу проти Корбана
21:33, 27 грудня 2015Політика
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Народні депутати вимагають, щоб прийшла голова Дніпровського районного суду Києва Неля Ластовка та пояснила, хто замовив справу проти лідера партії "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" Геннадія Корбана.
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Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав народний депутат Віталій Купрій.
"За нашою інформацією, голова цього суду причетна абсолютно до цих всіх витребенів, що робить цей суддя. Давайте все-таки звернемося, щоб розв'язати цю кризу, нехай вона приїде сюди, і нехай вона нам розповість про ситуацію, які вона вказівки отримувала, і від кого, щоб здійснити це свавілля", - наголосив Купрій.
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