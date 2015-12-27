Депутати вимагають, щоб голова Дніпровського суду пояснила, хто замовив справу проти Корбана

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав народний депутат Віталій Купрій.

"За нашою інформацією, голова цього суду причетна абсолютно до цих всіх витребенів, що робить цей суддя. Давайте все-таки звернемося, щоб розв'язати цю кризу, нехай вона приїде сюди, і нехай вона нам розповість про ситуацію, які вона вказівки отримувала, і від кого, щоб здійснити це свавілля", - наголосив Купрій.

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Він назвав суддю Миколу Чауса маріонеткою.

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