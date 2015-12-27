Адвокат Корбана закликає Авакова і Грицака прибути у Дніпровський суд Києва і врегулювати ситуацію

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила адвокат Оксана Томчук.

"Друзі, я через прямий ефір, через включення звертаюсь до міністра внутрішніх справ. Будь-ласка, пане Арсене, прибудьте сюди або пришліть когось, хто може врегулювати цей конфлікт. Пришліть когось - уповноважених осіб. Я думаю, що тут має бути людина рангом міністра або заступника міністра", - наголосила Томчук.

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Разом з цим, вона звернулася до голови СБУ Василя Грицака, бо ситуація не вирішується.

"Пане Грицак, будь-ласка прибудьте сюди, я знаю, що ви всі в країні, я розумію, що ви всі тут. Будь-ласка, нам необхідно вирішити питання, нам необхідно вивести людину, дати їй коридор. Ми не можемо від ваших орлів отримати коридор", - заявила Томчук.