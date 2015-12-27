У суді заявляють, що справу Корбана необхідно слухати у іншій залі через несправність системи фіксації

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав судовий розпорядник у розгляді справи Корбана.

"Засідання відбудеться у шостому залі... У зв'язку з поламкою системи фіксації", - сказав судовий розпорядник.

Його слова залишились без реакції.

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Ситуація залишається незмінною. Народні депутати і активісти партії "УКРОП" не дають можливості, щоб правоохоронці вивели Корбана до іншої зали судових засідань.

Правоохоронці заблокували усі входи і виходи у будівлю суду. Нікого не впускають і не випускають.