Кушнарьов: Ющенко оголосив Регіонам ультиматум

Партія регіонів звинувачує Президента України Віктора ЮЩЕНКА в спробах примусити її підписати Універсал національної єдності на його умовах. Про це журналістам повідомив один з лідерів Партії регіонів Євген КУШНАРЬОВ.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, вчора після багатогодинних переговорів з лідером Партії регіонів Віктором ЯНУКОВИЧЕМ Президент України Віктор ЮЩЕНКО у присутності всієї робочої групи відмовився від усіх компромісних формулювань, які раніше були напрацьовані, і фактично оголосив ультиматум: або Партія регіонів підписує Універсал в його редакції, або він (Президент) буде вживати інші заходи.

Відповідаючи на питання журналістів, що буде робити Партія регіонів у разі, якщо Президент сьогодні до кінця доби не внесе в парламент кандидатуру В.ЯНУКОВИЧА, Є.КУШНАРЬОВ сказав, що партія буде продовжувати діалог з представниками «Нашої України» і Президентом. Депутат заявив, що у Партії регіонів є різноманітні сценарії і плани дій на кожен конкретний випадок. «Повірте, жодне рішення Президента не застане нас зненацька», - сказав Є.КУШНАРЬОВ.

При цьому він відмовився конкретизувати партійний сценарій у разі відмови Президента внести кандидатуру В.ЯНУКОВИЧА.