Частина бійців "Правого сектора" стане спецпідрозділом СБУ

Частина «Правого сектора» стане штатним підрозділом у складі СБУ, заявив в коментарі Громадському командир 5-го окремого батальйону ДУК «Правий сектор» з позивним «Чорний».

"Це дасть можливість добровольцям легалізуватися. А це означає, що вони отримають статус учасника АТО, законну зброю, постійну зарплату і можливість постійного перебування на передовій", - сказав комбат.

За його словами, це рішення було важким.

"Я думаю, що служба для наших хлопців в ЦСО «А» СБУ - це не найгірший, а найкращий варіант з тих, що ми можемо запропонувати. Якщо ви подивитесь на вимоги, які висуваються до кожного бійця, а це найелітніший підрозділ, який є в Україні, ну якщо вони будуть там служити - то це честь для нас. Той, хто хоче воювати, для того є шанс постійно бути на передовій, тому що 6-ий підрозділ постійно в зоні проведення АТО», - повідомив командир батальйону.

Бійці, віком від 20 до 45 років, повинні пройти тестування на психологічні якості, поліграф, фізична підготовка. Контракт розрахований на 3-5 роки для рядових та 1-5 років для офіцерів.

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Щодо зарплати, за словами комбата, рядовий отримуватиме 5,5 тисяч гривень плюс рахуватиметься перебування в зоні АТО - множиться на 2. У офіцерів - 7,5 тисяч гривень плюс те самі умови за перебування в зоні АТО.

«Головне: ті люди, які хочуть служити у державних структурах, мають повну можливість, і ми маємо можливість їм таке запропонувати. Якщо до нас будуть питання, легалізовані ми чи ні, ми можемо показати списки - ось, ці люди служать в легальних підрозділах, до нас не має бути ніяких запитань», - підкреслив «Чорний».

На питання журналіста, що робитимуть ті, хто не захоче служити у спецпідрозділі, комбат відповів, що «вони без можливості служити не залишаться».

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«Ми завжди маємо можливість брати участь у бойових діях, і ми їх до цього часу ведемо. Все дуже просто: наші підрозділи, як би комусь не хотілося, розвідка і все інше, завжди перебувають в зоні АТО», - додав «Чорний».

Водночас, підкреслив комбат, ніхто не закриває двері перед тими бійцями, які хочуть воювати у складі ЗСУ.

Також командир зазначив, що "Правий сектор" з розумінням ставиться до тих бійців, які пройшли вишкіл у структурі ДУК, але хочуть служити у лавах Збройних сил.

"Це звичайна практика. Є зараз певна кількість людей, які служать в збройних силах. Деякі ходять навіть з нашими шевронами. Тобто, з шевронами своєї бригади і «Правого сектору». Ніхто цього не забороняє".

Процес включення бійців "ПС" в структуру СБУ буде досить довгим, адже стандартний відбір триває близько 6 місяців. Щоправда, за словами «Чорного», в СБУ погодились скоротити цей термін до 2-х місяців.

"Чорний" додав, що МВС - це єдина державна структура, з якою не ведуться переговори, щодо легалізації, бо "Правий сектор" має претензії до його керівництва за нерозслідування злочинів на Майдані.