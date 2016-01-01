Порошенко привітав Нідерланди з початком головування в Раді ЄС
13:48, 01 січня 2016Політика
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Президент України Петро Порошенко привітав Нідерланди з початком головування в Раді ЄС.
Порошенко привітав Нідерланди з початком головування в Раді ЄС / elligo.ru
Привітання він розмістив у своєму Twitter.
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«Вітаю Нідерланди з початком головування в Раді Європейського Союзу. Вірю в солідарність з Україною!», - написав глава держави у Twitter.
Вітаю Нідерланди з початком головування в Раді Європейського Союзу. Вірю в солідарність з Україною! pic.twitter.com/lvkb0uS1Y5
— Петро Порошенко (@poroshenko) 1 января 2016
Як повідомляв УНІАН, сьогодні головування в Європейському Союзі на півроку перейшло від Люксембургу до Нідерландів.
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