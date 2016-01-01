Порошенко привітав Нідерланди з початком головування в Раді ЄС

Привітання він розмістив у своєму Twitter.

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«Вітаю Нідерланди з початком головування в Раді Європейського Союзу. Вірю в солідарність з Україною!», - написав глава держави у Twitter.

Вітаю Нідерланди з початком головування в Раді Європейського Союзу. Вірю в солідарність з Україною! pic.twitter.com/lvkb0uS1Y5 — Петро Порошенко (@poroshenko) 1 января 2016

Як повідомляв УНІАН, сьогодні головування в Європейському Союзі на півроку перейшло від Люксембургу до Нідерландів.