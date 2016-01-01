Порошенко привітав Нідерланди з початком головування в Раді ЄС

13:48, 01 січня 2016
Політика
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Президент України Петро Порошенко привітав Нідерланди з початком головування в Раді ЄС.

Нидерланды / elligo.ru

Привітання він розмістив у своєму Twitter.

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«Вітаю Нідерланди з початком головування в Раді Європейського Союзу. Вірю в солідарність з Україною!», - написав глава держави у Twitter.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні головування в Європейському Союзі на півроку перейшло від Люксембургу до Нідерландів.

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