Яценюк думає, що у Верховній Раді вночі чорти літають

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК цього літа має намір запросити священиків всіх конфесій і освятити сесійну залу та буфет парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час прес-конференції у Львові.

За словами спікера, єдине місце у сесійній залі парламенту, де є ікона, – це, власне, місце голови ВР.

«В кабінеті колишнього голови ВР не було жодної ікони чи хреста. Але тепер там усе нормально. Верховну Раду потрібно освятити, щоб там вночі чорти не літали», - наголосив А.ЯЦЕНЮК.