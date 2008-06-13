Зуби Тимошенко «оцінили» в 275 мільйонів

Кабінет Міністрів має намір виділити 275 млн. гривень на реконструкцію злітно-посадочної смуги державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Запоріжжя» в рамках Загальнодержавної цільової програми підготовки і проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Запорізької облдержадміністрації з посиланням на слова заступника губернатора Геннадія Фукса.

Згідно з повідомленням, аеропорт включений в список резервних для прийому літаків з туристами, і кошти також планують направити на реконструкцію перону для літаків.

У той же час Фукс відзначив, що дані капіталовкладення будуть безглузді без реконструкції будівлі самого аеропорту, у зв`язку з чим доручив керівництву управління промисловості і розвитку інфраструктури облдержадміністрації звернутися до профільних міністерств з питання фінансування реконструкції аеровокзалу.

Прем`єр-міністра Юлія Тимошенко заявила про необхідність термінового ремонту злітно-посадочної смуги аеропорту «Запоріжжя», після того, як її літак зробив посадку в цьому аеропорту під час візиту 12 червня. «Мало зуби не повилітали», - відзначила при цьому прем`єр-міністр.

Обком