У Генпрокуратурі заперечують, що Царьов давав свідчення проти Корбана
У Генеральній прокуратурі Україні заперечують заяву лідера партії “УКРОП” Геннадія Корбана про те, що нібито колишній народний депутат від Партії регіонів Олег Царьов давав свідчення проти нього.
Про це УНІАН сказав прокурор Генпрокуратури Владислав Куценко.
За словами прокурора, Царьов жодних свідчень проти Корбана не давав. «Більше того, він знаходиться в розшуку. І нам самим би було цікаво встановити його місцеперебування, поспілкуватись з ним, насамперед з приводу його сепаратистських заяв та дій», - наголосив Куценко.
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Як повідомляв УНІАН, Корбан сьогодні, 5 січня, заявив, що Генпрокуратура залучає до справи проти нього свідчення сепаратистів, у тому числі Царьова.
За його словами, в Україні судять невинних, патріотів, активістів, волонтерів і тих, хто б'ється за Батьківщину на Донбасі. «А тих, кого потрібно судити, тих, хто є п'ятою колоною Кремля і добре та привільно почувається в Україні сьогодні, тих, хто привів сюди війну, тих, хто привів сюди корупцію, - їх не судять», - сказав Корбан.
«За останньою інформацією, якою я володію, навіть сепаратист Царьов дає показання Генеральній прокуратурі проти мене. Взагалі, чи можна було собі таке уявити, коли розгорталися всі ці драматичні події для країни після Майдану в березні 2014 року, що сьогодні сепаратисти будуть проти мене або інших патріотів співпрацювати з Генпрокуратурою і давати показання...», - сказав Корбан.