У Генпрокуратурі заперечують, що Царьов давав свідчення проти Корбана

Про це УНІАН сказав прокурор Генпрокуратури Владислав Куценко.

За словами прокурора, Царьов жодних свідчень проти Корбана не давав. «Більше того, він знаходиться в розшуку. І нам самим би було цікаво встановити його місцеперебування, поспілкуватись з ним, насамперед з приводу його сепаратистських заяв та дій», - наголосив Куценко.

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Як повідомляв УНІАН, Корбан сьогодні, 5 січня, заявив, що Генпрокуратура залучає до справи проти нього свідчення сепаратистів, у тому числі Царьова.

За його словами, в Україні судять невинних, патріотів, активістів, волонтерів і тих, хто б'ється за Батьківщину на Донбасі. «А тих, кого потрібно судити, тих, хто є п'ятою колоною Кремля і добре та привільно почувається в Україні сьогодні, тих, хто привів сюди війну, тих, хто привів сюди корупцію, - їх не судять», - сказав Корбан.

«За останньою інформацією, якою я володію, навіть сепаратист Царьов дає показання Генеральній прокуратурі проти мене. Взагалі, чи можна було собі таке уявити, коли розгорталися всі ці драматичні події для країни після Майдану в березні 2014 року, що сьогодні сепаратисти будуть проти мене або інших патріотів співпрацювати з Генпрокуратурою і давати показання...», - сказав Корбан.