Регіонали не вірять, що Тимошенко бідна, як церковна миша

"На підприємствах, які підняв з руїн Ринат Ахметов, нині працює понад 160 тисяч наших співвітчизників, які отримують гідну заробітну платню", - сказав народный депутат, коментуючи DailyUA нещодавні висловлення премьер-міністра Украини.

- До речі, зарплатня на підприємствах СКМ найвища серед подібних підприємств. Навіть порівняно з давно визнаними лідерами промисловості. Ось тільки такий приклад – на Азовсталі, що входить до холдингу СКМ, середня зарплата за 2007 рік була майже 4 тис.грн., а поруч – на ММК Ілліча – 2,2 тис грн., на Запоріжсталі – 2,6 тис.грн. І в цілому по Україні зарплатня людей, які працюють на підприємствах СКМ, значно перевищує середню по країні.

Робочі місця для наших співвітчизників Ринат Леонідович створював і тоді, коли Юлія Тимошенко спекулювала газом в „Єдиних Енергетичних Системах”, і коли вона разом з Павлом Лазаренком, який визнаний Світовим банком таким, який входить до десятки найбільш корумпованих чиновників світу, брала участь у різних темних оборудках.

Юлія Тимошенко має коротку пам’ять і забула, як вона возила хабарі в Москву, щоб купувати задешево газ і перепродавати його Україні втридорога.

Тимошенко і сьогодні зухвало обдурює народ і податкові органи, подаючи декларацію, за якою вона начебто є бідною, як церковна миша.

Юлія Володимирівна повинна брати приклад з тих людей, які чесно показують свої доходи, чесно платять податки, чим наповнюють бюджет. У 2006 році, наприклад, група СКМ (Ринат Ахметов) сплатила 349 мільйонів доларів податків.

Як прем’єр-міністр Тимошенко повинна також знати: якщо росте ринкова вартість активів Рината Ахметова, то росте і ринкова вартість активів України в цілому, - зазначив тарас Чорновіл у своєму коментарі.

Як повідомляв УНІАН, вчора прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО порадилабізнесмену Рінату АХМЕТОВУ «будувати країну, а не власний капітал». Заяву було зроблено після оголошення про те, що Ахметов став найбагатшою людиною не тільки в Україні, а й у СНД та в Європі.