Посол США не думає, що Росія поставить під сумнів цілісність України

Надзвичайний і Повноважний посол США в Україні Вільям ТЕЙЛОР не думає, що “будь-який відповідальний уряд Росії зважиться на те, щоб поставити під сумнів територіальну цілісність України”.

Про це він сказав в інтерв’ю газеті “День” (№104 від 13 червня 2008 р.)

Посол висловив сумнів, що керівники Росії підтримують “радикальні заяви деяких російських політиків”. “Наприклад, Міністерство закордонних справ Росії не висловилося на підтримку заяв мера ЛУЖКОВА”, - зазначив В.ТЕЙЛОР.

“Ми не бачимо жодних ознак того, що в якійсь офіційній позиції російського уряду могла б проявитися така постановка питання, яка ставила б під сумнів територіальну цілісність України” - наголосив В.ТЕЙЛОР.

Говорячи про американську зовнішню політику у зв’язку з тим, що 4 листопада в США буде обрано нового Президента, Посол США в Україні зазначив, що в обох кандидатів у Президенти США є “згода загалом у плані політики щодо України”. Зокрема, за його словами, “в період підготовки до саміту НАТО в Бухаресті обидва кандидати виступили з власної ініціативи (ніхто їх не підштовхував) із заявами, у яких підтримували надання Україні ПДЧ у Бухаресті. І МАККЕЙН, і ОБАМА відвідували Україну”. “Тому я впевнений, хто б не зайняв кабінет у Білому домі 20 січня 2009 року, - це буде людина, яка віддана підтримці України”, - наголосив В.ТЕЙЛОР.