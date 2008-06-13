Ющенко не складе компанію Тимошенко у Брюсселі

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15:13, 13 червня 2008Політика
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Чалий: нормальна практика
|Олександр ЧАЛИЙ
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на брифінгу заступник глави Секретаріату Президента Олександр ЧАЛИЙ.
«Сьогодні він (Президент) також отримав запрошення, є внутрішній графік, є міжнародний графік, та Україну в даному випадку по партійній лінії представлятиме прем’єр-міністр. Тут нормальна практика», - сказав він.
За словами А.ЧАЛОГО, Президент останні два роки приділяв велику увагу співпраці з цією європейською структурою і брав участь в останніх трьох самітах.
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