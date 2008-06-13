Луценко зібрав нові матеріали на Черновецького

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО не виключає, що протокол про корупцію, складений стосовно голови Київської міської державної адміністрації Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, буде перекваліфікований в матеріали для порушення кримінальної справи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у Сімферополі, відповідаючи на запитання журналістів.

«Скоріш за все, протокол буде перекваліфіковано в матеріал для порушення кримінальної справи у зв’язку з тим, що ми виявили нові епізоди. І замість незначного збитку їх буде достатньо для порушення нової кримінальної справи», - сказав міністр.

Говорячи про перспективи цієї справи, матеріали якої повинна буде потім розслідувати Генпрокуратура, Ю.ЛУЦЕНКО сказав: «У крайньому разі, якби там (в матеріалах протоколу – УНІАН) не було стільки гучних прізвищ, я впевнений, що прокуратура порушила б справу моментально. Як вона поведе себе цього разу, покаже час, але відповідні матеріали для порушення вже кримінальної справи є».

Як додав міністр, міліція встановила, що Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ “незаконно роздавав премії чиновникам не в одному районі Києва, а в усіх, і суми складають близько 100 тис. грн.”.

Як повідомляв УНІАН, у результаті проведеної ГоловКРУ перевірки КМДА і райдержадміністрацій столиці були встановлені факти порушення чинного законодавства, що призвели до незаконного нарахування та виплат надбавок «за високі досягнення у праці» і завищення розміру премій та інших виплат окремим головам райдержадміністрацій Києва та їхнім заступникам.

За даним фактом співробітники столичного УБОЗ склали протокол про корупцію з боку голови КМДА Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО відповідно до порушення вимог закону України про боротьбу з корупцією у зв’язку із наданням незаконних переваг під час підготовки і прийняття нормативно-правових актів.

Відповідний протокол про корупцію був переданий до Голосіївського суду. Разом з тим Голосіївський райсуд 30 травня повернув для доопрацювання в МВС цей адміністративний протокол стосовно Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.