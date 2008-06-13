Довгого і Кернеса викличуть на допит

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО стверджує, що наступного тижня столична міліції викличе на допит в якості свідка секретаря Київської міської ради Олеся ДОВГОГО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр заявив сьогодні, відповідаючи на запитання журналістів у Сімферополі.

«Наступного тижня викликаємо на допит секретаря Київської міської ради», - сказав він.

При цьому він не уточнив, у рамках розслідування якої кримінальної справи секретаря Київради буде викликано.

Водночас він поінформував, що також на допит буде викликаний секретар Харківської міської ради Геннадій КЕРНЕС.

В цьому контексті Ю.ЛУЦЕНКО зазначив, що Г.КЕРНЕС викликається вже втретє, і якщо не прийде, то міліція вирішуватиме питання про його примусову доставку на допит.

Він підкреслив, що обидва посадовці наразі є свідками, втім не виключив, що їхній процесуальний статус може зміниться в залежності від того, які вони дадуть свідчення і від того, які факти з’являться при розслідуванні кримінальної справи.

Разом з тим, на одне з уточнюючих запитань міністр сказав, що і Г.КЕРНЕС, і О.ДОВГИЙ викликаються «за підозрою у скоєнні посадових злочинів».