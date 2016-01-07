В Іспанії 11 січня почнеться суд над сестрою короля

Крістіна проходить у справі проти її чоловіка Іньякі Урдангаріна, який обвинувачується в ухиленні від сплати податків, розкраданні, шахрайстві, відмиванні грошей, неправдивих свідченнях, торгівлі впливом, посадових злочинах. Як передає "РИА Новости", це перший судовий процес над членом монаршої родини в історії Іспанії.

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Суд обіцяє стати одним із найгучніших процесів в історії іспанського правосуддя – для його висвітлення вже акредитувалися 590 журналістів з усього світу, повідомляє Eleconomista.es.

Крістіну звинувачують у скоєнні двох податкових злочинів проти державної скарбниці в 2007 і 2008 роках. Суддя вважає інфанту прямою співучасницею ухилення від сплати податків через фірму Aizoon.

Король Феліпе VI не даватиме свідчень у цій справі, чого вимагав один із підсудних, колишній компаньйон Урдангаріна Дієго Торрес. За іспанськими законами, глава держави звільняється від судових показань.

Всього на лаві підсудних опиняться 18 осіб — крім Крістіни, Урдангаріна і Торреса, в списку фігурують підприємці й політики співтовариств Валенсія, Балеарських островів і Мадрида.

Іньякі Урдангарін, стосовно якого порушено кримінальну справу про розкрадання 5,8 млн євро, входив до складу керівництва громадської організації, інституту Noos. За версією звинувачення, Урдангарін і його партнер Торрес переконували адміністрації різних міст, а також автономних спільнот (Балеарських островів, автономного співтовариства Валенсія і автономного співтовариства Мадрида) підписувати договори з цим інститутом на проведення робіт, багато з яких в результаті не виконувалися. Потім гроші нібито виводилися на їхні рахунки.

Прокуратура вимагає посадити Урдангаріна на 19,5 років, а громадська організація "Чисті руки" — на 26,5 років, крім того, він, на думку сторони обвинувачення, повинен заплатити штраф у розмірі 3,5 млн євро.