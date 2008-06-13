Мера Алушти затримано за підозрою в хабарництві

Мера Алушти Володимира ЩЕРБИНУ затримано за підозрою в здійсненні посадових злочинів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Сімферополі повідомив міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО.

Крім мера Алушти, було затримано ще двох алуштинських урядовців, але їхні імена та посади поки не уточнюються. Усіх трьох затримано за неодноразове отримання хабарів в особливо великих розмірах.

Ю.ЛУЦЕНКО наголосив, що це далеко не останні затримання в Алуштинській міській раді.

Урядовців затримали сьогодні вдень внаслідок спільної операції Генеральної прокуратури та міліції.