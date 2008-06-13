Луценко обіцяє чиновникам п’ятницю 13-е кожен день

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО пов’язує порушені стосовно нього кримінальні справи з активізацією міліції у боротьбі з корупцією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, відповідаючи на запитання журналістів у Сімферополі.

«Так, я пов’язую замовні політично вмотивовані пустопорожні справи, які порушені стосовно мене, з антикримінальним наступом міліції в останні місяці», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

У той же час він не виключає, що парламентська Тимчасова слідча комісія, яка перевіряє його діяльність, з вівторка знову розпочне намагання зняти його з посади міністра.

«Чим ближче підходить міліція до тих, хто скоює злочини, прикриваючись депутатським чи партійним мандатом, тим більше намагаються зняти мене», - пояснив Ю.ЛУЦЕНКО, зауваживши при цьому, що такі намагання свідчать про ефективність роботи міліції.

У той же час він висловив сподівання, що здоровий глузд візьме гору, і деякі політики схаменуться і зрозуміють, що корупція в Україні загрожує вибухом в суспільстві.

При цьому він зазначив, що для посадовця, який намагається забрати гроші у громадян, «кожне число (у календарі) повинно бути п’ятницею 13-м».

В контексті сказаного міністр в черговий раз наголосив, що він не тримається за посаду. «Я буду робити те, для чого парламент мене найняв на роботу – працювати на Україну», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, стосовно Ю.ЛУЦЕНКА було порушено кримінальну справу після інциденту з мером Києва Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ 18 січня 2008 року після засідання Ради національної безпеки і оборони.

26 травня Генеральна прокуратура перекваліфікувала кримінальну справу стосовно Ю.ЛУЦЕНКА з “нанесення легких тілесних ушкоджень” на “посадовий злочин”.

3 червня Подільський районний суд Києва скасував постанову Головного слідчого управління з особливо важливих справ Генпрокуратури про порушення кримінальної справи проти Ю.ЛУЦЕНКА, оскільки в наданих суду матеріалах не вбачається, що Ю.ЛУЦЕНКО скоїв посадовий злочин, перебуваючи 18 січня цього року на засіданні РНБО, де завдав легких тілесних ушкоджень меру Києва Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ.

Також суд визнав, що Ю.ЛУЦЕНКО не зловживав владою чи службовими повноваженнями, використовуючи у серпні 2006 року літаки Внутрішніх військ МВС України.