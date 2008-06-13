Богатирьова каже, що інтеграція до ЄС - не самоціль

У рамках підготовки посиленої угоди про партнерство та співробітництво між Україною та Європейським Союзом відбулася зустріч секретаря Ради національної безпеки і оборони України Раїси БОГАТИРЬОВОЇ з делегацією Європарламенту на чолі з керівником фракції Європейської народної партії – Європейських демократів Жозефом ДОЛЄМ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі апарату РНБО, у ході зустрічі співрозмовники оцінили нову якість партнерства між Україною та Євросоюзом, яка ґрунтується на інтенсифікації переговорного процесу, посиленні ринкових реформ і гармонізації системи законодавства в Україні до вимог Європейського Союзу.

Секретар РНБО України висловила переконання, що нова посилена угода між Україною та ЄС, включно зі створенням зони вільної торгівлі, має закласти основу для такої моделі подальших відносин з Євросоюзом, яка передбачатиме політичну асоціацію та економічну інтеграцію України. „Я переконана, що у вересні цього року, під час головування Франції в ЄС, Україна отримає новий асоційований статус, який прискорить рух нашої держави до членства в Євросоюзі”, - наголосила Р.БОГАТИРЬОВА.

Зі свого боку, члени делегації Європарламенту високо оцінили ефективну політику Президента та уряду України щодо вступу в СОТ і обговорили розширення співпраці в рамках цього світового економічного клубу.

Керівник фракції Європейської народної партії – Європейських демократів Ж.ДОЛЬ відзначив значні зусилля, використані владою України щодо інтенсифікації діалогу в суспільстві про форму колективної безпеки держави після Бухарестського саміту, і відзначив прогрес України на шляху до засідання глав МЗС країн-членів Альянсу в грудні 2008 року, що є особливо важливим напередодні візиту до Києва делегації Північноатлантичної ради на чолі з Генеральним секретарем НАТО та роботи комісії Україна-НАТО.

Р.БОГАТИРЬОВА висловила сподівання, що представники нації в Європарламенті активно застосують волю своїх виборців на підтримку перспектив України стати членом ЄС: „Ми не розглядаємо цей процес як самоціль. Для нас це стратегічний історичний проект української нації по реалізації одвічного прагнення українського народу - поділяти долю всіх європейців і посильно сприяти розбудові спільного європейського дому”.

Під час зустрічі сторони також високо оцінили активізацію міжпарламентської взаємодії та особливу роль Європарламенту у контексті визнання відкритості ЄС для України.