Ющенко вимагає від Тимошенко назвати реальний розмір інфляції

Президент України Віктор ЮЩЕНКО поставив під сумнів уточнений показник Мінфіну щодо рівня інфляції на 2008 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в Дніпропетровську, відповідаючи на запитання журналістів.

За словами В.ЮЩЕНКА, внесені до державного бюджету зміни на поточний рік мають відображати реальні показники інфляції і рівня ВВП.

Президент вважає, що уточнений показник Мінфіну щодо інфляції на 2008 рік на рівні 15,3% не відповідає дійсності, оскільки за підсумками п`яти місяців він склав 14%.

При цьому В.ЮЩЕНКО наголосив, що зміни до державного бюджету мають бути затверджені протягом двох найближчих тижнів.

Президент також піддав критиці уряд України за недостатнє фінансування національних програм соціального спрямування.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів 11 червня затвердив уточнені прогнозні показники економічного і соціального розвитку України на 2008 рік.

За словами міністра фінансів Віктора ПИНЗЕНИКА, прогноз інфляції затверджений на рівні 15,3%.

Того ж дня прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО відзначила скорочення інфляції в травні майже в 2,5 разу, що, на її думку, підтверджує результативність антиінфляційних заходів уряду і Нацбанку України.

Ю.ТИМОШЕНКО висловила упевненість, що інфляція в червні буде близька до нуля.

Крім того, вона повідомила, що відзначено зниження цін на оптових ринках продуктів харчування, що є підставою розраховувати на «спокійну ситуацію з інфляцією надалі».

Довідка УНІАН. Держбюджет-2008 розрахований з урахуванням наступних макропоказників: номінальний ВВП - 889,4 млрд. грн. (у середині лютого 2008 року Кабмін збільшив прогнозний показник ВВП України на 2008 рік до 921 млрд. грн.); зростання ВВП - 6,8%; інфляція - 9,6%; дефіцит бюджету - 20,1 млрд. грн. (2,26% від ВВП).

В Україні в травні до квітня 2008 року зростання інфляції становило 1,3% (у квітні до березня ц.р. - 3,1%), у травні ц.р. до травня 2007 року - 31,1%. З початку поточного року (за січень-травень 2008 року до грудня 2007 року) зростання споживчих цін становило 14,6%. Індекс споживчих цін за січень-травень 2008 року порівняно з відповідним періодом 2007 року збільшився на 25,8%.

Зростання реального валового внутрішнього продукту України в січні-травні ц.р. проти аналогічного періоду минулого року становило 6,4%, у травні 2008 року проти травня 2007 року - 7,2%.

Рейтингове агентство Standard&Poor`s знизило довгостроковий рейтинг України за зобов`язаннями в іноземній валюті з рівня ВВ- до рівня В+.

Крім того, Standard&Poor`s знизило довгостроковий рейтинг України за зобов`язаннями в національній валюті з рівня ВВ до рівня ВВ-. Прогноз рейтингів - стабільний.

Серед причин зниження рейтингів S&P називає недостатні заходи по боротьбі з інфляцією.

У квітні ц.р. Світовий банк погіршив прогноз інфляції в Україні за підсумками 2008 року з 13,8 до 17,2%. Прогноз зростання валового внутрішнього продукту за підсумками поточного року СБ залишив без змін - на рівні 5,5%.

За прогнозами Європейського банку реконструкції та розвитку, середньорічна інфляція в Україні в 2008 році становитиме 11,7%, зростання ВВП - 6%.