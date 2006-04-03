Харківський штаб Партії регіонів заявляє про факти маніпуляцій

Харківський обласний штаб Партії регіонів заявляє про факти маніпуляцій представників місцевої влади з виборчою документацією.

Про це говориться в заяві Харківського обласного штабу Партії регіонів, переданій УНІАН.

У документі наголошується, що штаб має в своєму розпорядженні інформацію про те, «що 1 квітня 2006 року між 18.00 і 20.00 відбулося несанкціоноване проникнення сторонніх осіб до приміщення, де зберігаються виборчі бюлетені в будівлі «Держпрому». За словами очевидців, четверо осіб, пред`явивши якісь документи, увійшли до приміщення і перебували там не менше 10 -15 хвилин. Після того, як туди прибуло міліцейське начальство, вказані сторонні особи його залишили. Міліція поводилася з ними підкреслено шанобливо.

Є відомості, що як мінімум одна людина є відповідальним працівником Харківської обласної державної адміністрації».

За даним фактом народними депутатами України Василем САЛИГІНИМ і Дмитром СВЯТАШЕМ зроблено депутатський запит до міської прокуратури.

Крім того, офіційним представником обласного відділення Партії регіонів у обласній територіальній виборчій комісії А.ВІННИКОМ у присутності народного депутата України Д.СВЯТАША і депутата Харківської обласної ради В.ЗОРЧЕНКА, встановлено, що 31 березня 2006 року частина виборчої документації (бюлетенів), упакованої в мішки, перебувала у фойє будівлі обласної ради і обласної державної адміністрації без жодної охорони. Потім, вказані мішки, невідомі особи вивезли, нібито на зберігання, у будівлю «Держпрому».

2 квітня 2006 р. представниками Партії регіонів у будівлі Харківської обласної ради по вул.Сумській, 64, у столах у фойє знайдена велика кількість виборчої документації, у тому числі і незаповнені бланки виборчих комісій з підписами всіх членів комісії. Даний факт підтверджено відповідним актом, який пред`явлено членам тервибочкому.

«Вказані факти переконливо свідчать про те, що охорона виборчих бюлетенів належним чином не організована, що не виключає несанкціонований допуск сторонніх осіб і будь-які маніпуляції. Як відомо, відповідно до Закону України «Про вибори», документи, що перебувають за межами виборчої комісії, не є документами суворої звітності. Чи не тому влада так активно заохочує не передбачений законом повний перерахунок голосів?», - наголошується в заяві Харківського обласного штабу Партії регіонів.

Харківський обласний штаб Партії регіонів заявляє, що “не боїться” ніяких перерахунків голосів. Водночас штаб вимагає, «щоб у повній відповідності доз Закону України «Про вибори» і роз`ясненнями ЦВК, перерахунок проводився винятково на конкретних виборчих дільницях на підставі актів і скарг, оформлених належним чином і представлених до обласної територіальної виборчої комісії або судів у встановлені терміни».

На думку Харківського обласного штабу Партії регіонів, «будь-які інші дії свідчитимуть лише про одне – зазнавши нищівної поразки, влада намагається змінити результати виборів на свою користь».