Батько Корбана звернувся до Порошенка з проханням "зупинити політичну розправу" над сином

Батько лідера "Українського об'єднання патріотів - УКРОП" Геннадія Корбана - Олег Корбан - звернувся до президента України Петра Порошенка з проханням зупинити політичну розправу над сином.

Даний лист опублікував мер Дніпропетровська Борис Філатов на своїй сторінці у Facebook.

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"Це лист про мого сина. У 2014 році Геннадія Корбана призначили заступником губернатора Дніпропетровської області. За рік його роботи на посаді він проробив колосальну роботу у важкий для країни час – роботу по захисту Дніпропетровської та Запорізької областей. Тоді були сформовані добровольчі батальйони, зібрані волонтери, надавалася матеріальна допомога захисникам нашої країни на фронті, про яку, думаю, Ви знаєте. Фактично тоді мій син стояв на чолі цілого процесу щодо захисту нашого спільного дому", - йдеться в листі.

Олег Корбан зазначає, що його син працював "до зносу".

"Тоді він відмовився від заробітної плати, використовував свій особистий автотранспорт, витрачав власні кошти для країни і армії. Мій син фактично жив на роботі. Через рік перед відходом з цієї посади, він домігся того, що бюджет області став профіцитним", - пише він.

Батько Корбана нагадав президенту, що Порошенко нагородив Геннадія Корбана орденом «За мужність».

"Він звільнив з полону понад 600 наших солдатів і після прибуття в Дніпропетровськ надавала безкорисливу допомогу пораненим - відновлював їх здоров'я, повертав їх в дію. Я тоді пишався своїм сином, як ніколи. І продовжую пишатися ним сьогодні", - зазначає Олег Корбан.

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"Я звертаюся до Вас як до Президента України, як до гаранта Конституції, як до людини, наділеною владою народом – зупиніть судилище (не можу назвати це судом) над моїм сином, припиніть політичну розправу. Не виключаю, що ці рішення і ці дії, які відбуваються сьогодні, і до яких прикута увага не тільки громадськості України, але й частини європейського суспільства – не ваша вина. Можливо, це - помилкові дії вашого оточення, які доносять вам неправдиву інформацію і підштовхують вас до неправильних рішень, що підривають Вашу репутацію як Гаранта Конституції", - закликає Олег Корбан в листі.

Він попросив Порошенка розібратися в ситуації і дати власну оцінку.